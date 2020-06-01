Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»

Москва, 1 июня. Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал об олигархах, которые пытаются «купить славу» для своих любовников.

По его словам, богатые люди нередко обращаются к нему с просьбой помочь в раскрутке того или иного исполнителя.

«Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше», — отметил заслуженный артист РФ.

Он добавил, что отказывается от сотрудничества, если не видит в артисте потенциала.

Дробыш добавил, что не стыдиться своего благосостояния. По его словам, если деньги заработаны честно, то и стыдится нечего.

«Я могу, например, гордиться и с удовольствием всем открыто говорить, что за какую-нибудь песню с «Бурановскими бабушками» я заработал несколько сотен тысяч долларов. Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая», — сказал композитор.

Дробыш также поделился советами с молодыми коллегами. По его мнению, продажа песни за большие деньги не должна быть самоцелью. Но главное — создать хит на десятилетия.

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