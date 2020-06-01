Запашный рассказал о финансовых проблемах коллег на карантине

Москва, 1 июня. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о проблемах коллег на фоне карантина. Соответствующий пост артист опубликовал в социальной сети Instagram.

По его словам, один из его знакомых дрессировщиков вынужден подрабатывать разносчиком еды в российской столице.

«Сергей Нестеров, заслуженный артист России, в январе месяце представлял Россию на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло и завоевал там одну из главных наград. А несколько лет до этого он выиграл Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», — сказал Запашный.

По его словам, дрессировщикам приходится днем ухаживать за животными, а вечером идти на новую работу. Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. Опасная инфекция вскоре покинула пределы Поднебесной и охватила всю планету. В мире COVID-19 уже унес жизни более 360 тысяч людей. Число погибших людей с коронавирусом в России превысило 4600 человек.

Ранее стало известно, что на протяжении суток в Турции зафиксировано более 800 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны в социальной сети Twitter. Об этом писала RT. Также врач-вирусолог поделился советами по защите от COVID-19.