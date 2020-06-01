Запашный рассказал о финансовых проблемах коллег на карантине

Москва, 1 июня. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о проблемах коллег на фоне карантина. Соответствующий пост артист опубликовал в социальной сети Instagram.
По его словам, один из его знакомых дрессировщиков вынужден подрабатывать разносчиком еды в российской столице.
«Сергей Нестеров, заслуженный артист России, в январе месяце представлял Россию на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло и завоевал там одну из главных наград. А несколько лет до этого он выиграл Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», — сказал Запашный.
По его словам, дрессировщикам приходится днем ухаживать за животными, а вечером идти на новую работу. Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. Опасная инфекция вскоре покинула пределы Поднебесной и охватила всю планету. В мире COVID-19 уже унес жизни более 360 тысяч людей. Число погибших людей с коронавирусом в России превысило 4600 человек.
Ранее стало известно, что на протяжении суток в Турции зафиксировано более 800 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны в социальной сети Twitter. Об этом писала RT. Также врач-вирусолог поделился советами по защите от COVID-19.
«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из материала, который задерживает именно пыль… Скорее всего, строительные респираторы даже более эффективны, чем медицинская маска, потому что они плотнее сидят, задерживают более мелкие частицы. Но и то, и другое помогает», — сказал медик.