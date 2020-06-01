Врач-вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Москва, 1 июня. Респираторы из плотного материала, которые используются при строительных работах, могут наиболее эффективно защищать от вируса, чем медицинская маска. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

Как пояснил врач, для начала надо понять, что вирус передается от человека к человеку через микрокапли, которые вылетают при чихании, кашле или разговоре. При этом врач отмечает, что маска и респиратор способны их задержать. Однако саму вирусную частицу маска не задержит, поскольку в ней слишком большие поры.

«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из материала, который задерживает именно пыль <…> Скорее всего, строительные респираторы даже более эффективны, чем медицинская маска, потому что они плотнее сидят, задерживают более мелкие частицы. Но и то, и другое помогает», — заявил Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее профессор МГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин заявил, что последствий коронавируса для организма очень много, поэтому ученые разрабатывают систему медицинской реабилитации переболевших. Об этом сообщает газета «Известия».