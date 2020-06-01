Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей

Москва, 1 июня. 27-летний сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал подробности своей личной жизни. По словам молодого человека, он нигде не работает и живет на деньги, которые ему дают его родители.

Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери. Несмотря на возраст, он не имеет высшего образования. Дело в том, что молодой человек отчислился с режиссерского факультета на третьем курсе. По словам Шальных, в армию его не забрали из-за проблем с плоскостопием.

«Понятия не имею, что будет в будущем: никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим», — заявил сын Яковлевой во время шоу «Секрет на миллион» в эфире телеканала НТВ.

Он также отметил, что время от времени работает стилистом в барбершопе. При этом его не смущает жизнь за счет родителей. Молодой человек также не считает нужным искать достойную работу.

Напомним, в ноябре прошлого год Шальных опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с гематомой под глазом. В подписи к снимку молодой человек сообщил, что его якобы «поймали типы с закрытыми лицами» и избили. Сын актрисы отметил, что причиной избиения стало его намерение вывести татуировки с лица. Шальных также добавил, что после данного инцидента ему «хочется плакать от боли унижения». Некоторые СМИ начали распространять данную информацию, сообщая «новые подробности инцидента». Однако после Шальных опроверг все сообщения журналистов, пояснив что гематома возникла после лазерного удаления татуировки.