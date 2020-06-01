В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Москва, 1 июня. В Москве на протяжении суток скончались 76 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число погибших достигло 2553.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в штабе.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. На фоне стремительного развития болезни ВОЗ объявила пандемию. В мире от COVID-19 скончалось более 360 тысяч людей.

В России изобрели вакцину от COVID-19. Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» приступят к его испытаниям в конце июня.