В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Москва, 1 июня. В Москве на протяжении суток скончались 76 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число погибших достигло 2553.
«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — отметили в штабе.
Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. На фоне стремительного развития болезни ВОЗ объявила пандемию. В мире от COVID-19 скончалось более 360 тысяч людей.
В России изобрели вакцину от COVID-19. Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» приступят к его испытаниям в конце июня.
«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а вводится интраназально, то есть фактически он просто закапывается в нос», — цитирует RT главу центра «Вектор».