Москва, 1 июня. Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) помог восстановить движение на трассе Алеппо — Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщил глава ЦПВС РФ контр-адмирал Александр Щербицкий.

Российские военнослужащие действовали вместе с местными администрациями. До этого жители вынуждены были использовать объездные дороги. Время поездки увеличилось в несколько раз.

«Накануне был окончательно согласован порядок перехода гражданского населения и проезда автотранспорта в обоих направлениях по 26-километровому участку трассы», — добавил контр-адмирал.

Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД РФ и Минобороны РФ провести переговоры с официальным Дамаском о передаче дополнительного недвижимого имущества. Об этом писала RT.

Также сообщалось о двух обстрелах в провинции Идлиб со стороны боевиков.