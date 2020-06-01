Власти Крыма осудили непрофессионализм украинского ведущего, пожелавшего смерти крымчанам

Симферополь, 1 июня. Украинский телеведущий, блогер и публицист Остап Дроздов, патологически ненавидящий Крым и Донбасс, является больным человеком. Кроме того, данный человек не является профессионалом и не соответствует нормам журналистики. Такое мнение высказал заместитель главы общественной палаты республики Александр Форманчук.

Напомним, ранее в очередном видео на своем YouTube-канаде Дроздов заявил, что является сторонником тотальной блокады Крыма и Донбасса. Также журналист пожелал «сдохнуть» их жителям.

«Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом, так называемым украинским интегральным национализмом. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть», — ответил на это Александр Форманчук.

Он также отметил, что автор видео не скрывает какой-то безосновательной «гордости» от того, что он перещеголял всех остальных националистов страны. В общественной палате Крыма отметили, что Остап Дроздов не соответствует стандартам публицистики и журналистики, поскольку профессионалы не могут позволить себе подобных изречений.

«Национализм отрицает все, что находится в рамках здравого смысла. Без здравого смысла нельзя анализировать любую ситуацию… Думаю, что его мелькание на украинских каналах будет недолговечным, на таких «журналистов» не так много желающих смотреть», — приводит слова Форманчука РИА Новости.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская поставила диагноз украинскому телеведущему. Она заявила, что Дроздов имеет душевные проблемы и комплексы перед Россией.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.