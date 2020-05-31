Боевики в Сирии открыли огонь в провинции Идлиб

Дамаск, 31 мая. Боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 открыли огонь в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Террористы обстреляли населенные пункты Мелладжа, Дахр-аль-Кебира, Кафер-Мус и Дадих.

Щербицкий добавил, что со стороны протурецких вооруженных формирований на протяжении суток нарушения не фиксировались. Россия и Турция продолжают взаимодействовать в Сирии по непрерывному каналу связи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел провести переговоры с официальным Дамаском. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что президент Сирии Башар Асад сменил глав пяти провинций. Глава САР утвердил своим указом новых руководителей регионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.