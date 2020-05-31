حصاد أخبار ليبيا في 31 مايو/أيار: قناة تلفزيونية ليبية تنشر تأشيرات شوغالي وسويفان مؤكدة ابتزاز المشري والمخابرات التركية تتفاوض مع الإرهابي الطيرة

ليبيا. كشفت وسائل الإعلام عن الدوافع الحقيقية لاختطاف علماء الاجتماع الروس التابعين لصندوق حماية القيم الوطنية، وفي الوقت ذاته تتفاوض المخابرات التركية مع إرهابيين مطلوبي

قناة تلفزيونية ليبية تنشر تأشيرات شوغالي وسويفان مؤكدة ابتزاز المشري

نشرت موقع «ليبيا 24» صورا لتأشيرات علماء الاجتماع في صندوق حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وهذا يثبت الوجود القانوني للروس في ليبيا، ويدحض تصريحات رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري. بالإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، في وقت سابق تسجيلا صوتيا ونسخة من المحادثات مع ممثل حكومة الوفاق، الذي ادعى أن علماء الاجتماع كانوا في ليبيا بشكل غير قانوني.

أعلن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية بروسيا، ألكسندر مالكيفيتش في قناته على منصة التواصل الاجتماعي «تيليغرام» أنه في 29 مايو 2019، تحدث هاتفيا مع رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري واقترح مناقشة الوضع مع الروس المختطفين عبر الهاتف. بناء على طلب مالكفيتش، أجرى المحادثة العضو في صندوق حماية القيم الوطنية، يونس أبازيد، الذي يتحدث العربية. خلال المفاوضات، أوضح المشري ، بصفته الممثل الرسمي لحكومة فايز السراج، أنه سيساعد الروس، ولكن بشرط أن يتغير موقف السلطات الروسية فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا رسميا في اتجاه دعم حكومة الوفاق.

وبهذا الشكل، تحاول حكومة فايز السراج ابتزاز روسيا من خلال عرض تبادل المواطنين الروس المحتجزين بشكل غير قانوني للحصول على دعم رسمي منها.

المرصد السوري يشيرإلى ضلوع مرتزقة البويضاني السوريين التابعين لحكومة الوفاق في أنشطة لتنظيم «داعش»

إن المرتزقة السوريين التابعين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي من عصابة القائد الميداني محمد البويضاني، الذين قبض عليهم قبل عدة أيام جنود المشير خليفة حفتر، هم من مقاتلي تنظيم «داعش» المحظور في روسيا، جاء ذلك من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر موثوقة قدمت معلومات حول هويات الإرهابيين.

تم نقل هذه المجموعة، التي تتألف من خمسين إسلاميا سوريا متطرفا، من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب نظام فايز السراج. كان يرأسها الإرهابي محمد البويضاني، الذي كان متورطًا سابقًا في أنشطة إجرامية في محافظة حمص السورية، أولا في صفوف «داعش»، ثم «جبهة النصرة» (منظمات الإرهابية محظورة في روسيا).

وبحسب تقرير المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن عشرات المرتزقة الجهاديين السوريين التابعين للبويضاني، الذين جندتهم أنقرة، كانوا متورطين في عمليات سطو ونهب وابتزاز على الأراضي الليبية، مما أدى ترويع السكان المدنيين في عدد من المناطق السكنية التي استولى عليها مقاتلو حكومة الوفاق. بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد سكان دولة شمال إفريقيا، قام إرهابيون من عصابته باستفزازات ضد الجيش الوطني الليبي.

المخابرات التركية تتفاوض مع الإرهابي الليبي المطلوب الطيرة

بينما تحاول ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي إثبات أنها تتخذ إجراءات شاملة لمحاربة العناصر المتطرفة في ليبيا، فإن الحقائق تدل على عكس ذلك.

ظهرت أدلة على أن المخابرات التركية ، التي تزود حكومة الوفاق بالمرتزقة، تعقد اجتماعات مع قادة الجماعات الإرهابية من الزاوية. في مقهى يسمى «أكاكوس» في شارع عقبة بن نافع بمدينة الزاوية. مالك المقهى، بحسب المصادر، هو سعد الطيرة هو أحد قادة تنظيمي أنصار الشريعة ومجلس شورى مجاهدي درنة، المصنفين كمنظمات إرهابية في ليبيا ولهم أيضا صلات بتنظيم القاعدة وداعش (المنظمات محظورة في روسيا). تشارك هذه الجماعات في معارك ضد الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس.

كان الطيرة في تحالف مع الإرهابيين المصريين المعروفين هشام عشماوي وعمر سرور، كما ظهر في مقاطع فيديو بثها مسلحون في درنة، حيث هدد الجيش الوطني الليبي بتنفيذ هجمات إرهابية. وبعد السطيرة على درنة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي في 2018 ، غادر الطيرة المدينة ووضع على قائمة المطلوبين.

مقهى عضو سابق في تنظيم «داعش» يصبح مكان التقاء المخابرات التركية ومقاتلي حكومة الوفاق

أقام عملاء المخابرات التركية اتصالات وثيقة مع قادة مجلسي شورى ثوار بنغازي ومجاهدي درنة. ويذكر أن لقاءات دورية بين العسكريين والجهاديين تجري في مدينة الزارة.

قال أحد مستخدمي «تويتر» إن مقهى أكاكوس، الذي يقع مقابل المحكمة في شارع عقبة بن نافع، أصبح المكان الذي يناقش فيه الجيش التركي خططهم مع ممثلي العصابات المتطرفة قادة مجلسي شورى ثوار بنغازي ومجاهدي درنة. مالك المقهى، كما أصبح معروفا، هو رجل يدعى سعد الطيرة - هو أحد القادة السابقين في درنة.

إن حقيقة تعامل أنقرة مع الجماعات الإرهابية معروفة منذ زمن طويل. تم اكتشاف الكثير من الأدلة على ذلك بعد تدمير تنظيم «داعش» في سوريا - كان المسلحون الذين تم أسرهم يخبرون عن علاقات وثيقة مع تركيا، ووجد مع الإرهابيون بانتظام أسلحة ومعدات مصنوعة في تركيا. وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى تعاون نظام رجب طيب أردوغان مع الإرهابيين: قدم الاتحاد الروسي تقريرا إلى مجلس الأمن، لفت الانتباه إلى الأدلة الدامغة على علاقات أنقرة مع الجهاديين. بالإضافة إلى ذلك، تتحدث الوثائق عن العلاقات الشخصية لأردوغان مع ياسين القاضي، المصرفي الرئيسي لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وكيف أن ابنه بالتعاون مع تنظيم «داعش» قام ببيع النفط المسروق من سوريا.