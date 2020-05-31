СК Челябинской области просят проверить районную администрацию после скандала со школой

Родители учеников недовольны ранее проведенной проверкой школы и считают ее лишь формальностью. Скандал разгорелся в Пискловской школе еще в марте. Тогда стало известно, что родители учеников вынуждены за свой счет на такси привозить учителя английского языка, потому что в школе такого предметника не было.

Проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения законодательства со стороны руководства учебного заведения. Надзорный орган постановил устранить эти нарушения и дистанционные занятия английским языком были возобновлены.

Но, как выясняется сейчас, не в полном объеме. Всплыли и другие нарушения прав жителей района. За помощью они обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Челябинской области. Активисты движения в свою очередь написали обращение в Следственный комитет региона с просьбой проверить действия администрации Еткульского района и управление образования.

«Мы считаем, что в их действиях есть признаки злоупотребления полномочиями, конфликта интересов и халатности. Родители учеников жалуются на поборы и нецелевое расходование средств. Так, например, до сих пор не проведен ремонт спортзала школы, хотя деньги на это были выделены. Проведенная ранее проверка не касалась этих вопросов, а на заявителей оказывалось давление. Кроме того, местные жители указывают на родственные связи между чиновниками и проверявшими их лицами», — рассказали в ОНФ.

Родители учеников заявляют о фиктивности учебных планов, где написаны часы проведенных уроков, которые не проводились по факту. И отмечают, что подписывает эти планы супруга главы администрации Еткульского района Юрия Кузьменкова. Сайт управления образования района сообщает нам, что там действительно трудится некая Наталья Кузьменкова. Хватает родственных связей и в самой скандальной школе. Ее возглавляет Людмила Алиханова, а большое количество преподавательских ставок отдано ее мужу Нурлану Алиханову. Он преподает ОБЖ,МХК, историю и обществознание и технологию.

«Законодательство содержит ограничения для служащих муниципальных и государственных органов власти. Среди них запрет на замещение взаимозависимых должностей родственникам. И требование для проверяющих взять самоотвод, если субъектом проверки становится их близкий. Мы просим провести проверку, исключив из числа проверяющих тех, кто имеет какое-либо родство с сотрудниками школы и администраций», – прокомментировала ситуацию эксперт ОНФ в Челябинской области, юрист Юлия Беренштейн.

Это уже не первый скандал в сфере образования Еткульского района связанный с его главой. В данный момент прокуратура проверяет обстоятельства трудоустройства на пост учителя истории в коррекционном интернате Еманжелинска завхоза без профильного образования. Женщина прославилась после того, как ученики выложили в Сеть записи, на которых она обращается к ним матом.

Ранее историю детям преподавала директор этого учебного заведения Марина Московкина. Но она была уволена после конфликта с Еткульской администрацией. Теперь она оспаривает свое увольнение в суде.