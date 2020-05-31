Украинское командование заявило о пропаже военного на границе с Крымом

Киев, 31 мая. Украинский военнослужащий пропал на границе с Крымом. Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Уточняется, что мужчина пропал около пяти часов утра. Поисковые мероприятия пока не принесли результатов. Командование ВСУ не исключает, что военный был похищен. Недалеко от места дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружены следы борьбы.

«Подчеркиваем, что личный состав, задействованный к несению службы в данном районе — имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На наблюдательных постах дежурит несколько военнослужащих. Амуниция и оружие пропавшего военнослужащего — в наличии», — гласит публикация.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что украинский военный-наркоман расстрелял сослуживцев в Донбассе. В результате инцидента два человека погибли. Еще один получил ранения. Согласно предварительным данным, под воздействием наркотических средств военнослужащий принял своих сослуживцев за силы противников. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Также сообщалось, что пьяный боец ВСУ во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета. Он нанес телесные повреждения себе и двум своим товарищам.

RT отмечает, что ВСУ планируют создать военные подразделения под стандарты Североатлантического альянса. Между тем, военные эксперты ставят под сомнение перспективы такой модернизации. Специалисты полагают, что НАТО видит Киев в статусе «вечного партнера».