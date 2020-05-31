Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17

Москва, 31 мая. Международный судебный процесс по сбитому в июле 2014 года малайзийскому Boeing 777-200ER был затеян для того, чтобы переложить ответственность на ДНР. Однако есть сомнения, что нидерландский суд обладает юрисдикцией для таких выводов. В этом заключается специфичность данного процесса, заявил в интервью «Экономике Сегодня» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

По словам эксперта, это объясняется тем, что суд в Нидерландах хоть и действует на основе соглашения четырех стран, но проводится по национальному праву Нидерландов. Кроме того, он не был признан Россией, поэтому его решения будут носить сугубо политический характер.

«В расследовании JIT (объединенная следственная группа. — Прим. ФАН) и в суде в Амстердаме есть элемент международности в части сотрудничества государств по правовой помощи. Другие страны могут оказать содействие. Все государства исходят из того, что они сотрудничают и взаимодействуют, если речь идет о правосудии. В этом и выражен элемент международности – в возможности государств вести сотрудничество при наличии надлежащих оснований», — сказал Лабин.

Соответствующие действия проводятся для того, чтобы получить нужные обвинения и с помощью них в дальнейшем оказывать очередные попытки давления на Россию, считает эксперт. При этом профессор отметил, что результаты расследования регулируются нормами национального законодательства Нидерландов и не относятся к области международного права.

Поэтому Россия имеет полное право проигнорировать любое решение по данному судебному процессу. Юридическое значение этот суд будет иметь только для национальной юрисдикции Нидерландов, поясняет профессор.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.