В Минздраве сравнили шансы на заражение COVID-19 в больнице и магазине

Москва, 31 мая. Шанс заразиться коронавирусной инфекцией в медицинском учреждении гораздо ниже, чем в магазине или другом общественном месте. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

По словам специалиста, это объясняется тем, что в больницах врачи и медработники в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. Например, маски, перчатки, очки и защитные костюмы. В результате, вероятность передачи инфекции сводится к минимуму.

«Риск минимален в больнице. С обычным пациентом легкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных», — сказала Семенова во время эфира на телеканале «Россия 24».

Заместитель главы Минздрава РФ также подчеркнула, что недопустимо принудительное привлечение студентов-медиков к работе в больницах. По ее словам, министерство на данный момент принимает жесткие меры, если подобные инциденты выявляются.

Напомним, ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что единственным доказанным способом передачи COVID-19 является воздушно-капельный. Есть вероятность занести вирус в организм через слизистые глаз и рта. Также маловероятно подхватить коронавирус через грязные поверхности — пакеты, посылки, овощи. Но тем не менее, специалист рекомендует тщательно мыть все покупки, которые приносятся из магазина.