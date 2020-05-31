Илон Маск ответил по-русски на поздравления Рогозина с успешным стартом

Москва, 31 мая. Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным стартом корабля Crew Dragon. Обращение на русском языке он опубликовал в Twitter.

Он также выразил надежду на сотрудничество между SpaceX и Роскосмосом.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — ответил Маск Рогозину.

Накануне Рогозин поздравил главу SpaceX с первым космическим запуском пилотируемого корабля к Международной космической станции.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

- Elon — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

«Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!» — написал Рогозин в адрес главы NASA, имея в виду шутку Маска про батут.

Ранее Илон Маск прокомментировал запуск Crew Dragon, отметив, что «батут работает». Таким образом он отреагировал на высказывание Рогозина о том, что США придется запускать своих астронавтов в космос на батуте из-за введенных против российской космической отрасли санкций.

С 2011 года астронавты NASA летают к МКС на российских кораблях «Союз». Старт Crew Dragon стал для США первым запуском человека в космос за последние девять лет.