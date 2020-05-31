Литовкин считает заявления Украины об испытаниях ракеты «Нептун» надуванием щек

Москва, 31 мая. Украинские ракеты представляют собой устаревшие советские образцы и не смогут угрожать России. Такую оценку озвучил полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

В разговоре с корреспондентом Nation News эксперт выразил уверенность, что Крым надежно защищен от гипотетической атаки противника.

«Это крепость на Черном море. У нас там есть авиационные полки: истребительные, штурмовые, бомбардировочные. У нас есть полки ПВО вооруженные зенитно-ракетными комплексами, начиная от Тор-М2 и заканчивая С-400», — подчеркнул Литовкин.

По его словам, в регионе также размещены морская пехота, береговые комплексы «Бал» и «Бастион», боевые машины пехоты, беспилотные летательные аппараты, а также судна Черноморского флота. Аналитик убежден, что в Крыму у России есть все необходимые средства для обеспечения безопасности.

Ранее глава конструкторского бюро «Луч», входящего в структуру предприятия «Укроборонпром», Олег Коростелев сообщил, что украинские военные успешно испытали ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Учения проходили под Одессой, ракеты поразили цели в Черном море на расстоянии 110 и 85 километров.

Украинские власти возлагали особую надежду на ракеты «Нептун». Так бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что оружие способно поразить российские корабли в портах Азовского и Черного морей и даже Крымский мост.