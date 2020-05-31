Тодоренко рассказала, как расплакалась во время разговора с родителями

Москва, 31 мая. Российская телеведущая и блогер Регина Тодоренко расплакалась во время разговора с родителями по видеосвязи. Из-за режима самоизоляции она и ее сын Майкл не видели бабушку с дедушкой уже полгода. Об этом звезда «Орла и решки» рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Надо бы, наверное, быть благодарным этому цифровому миру за возможность увидеть друг друга на противоположном конце земного шарика через экран смартфона, но и порой такая коммуникация убивает все живое, так как ничто не сможет передать всю романтику встреч, разговоров, прикосновений в действительности», — пояснила Тодоренко.

Она рассказала, что во время видеосвязи сын устроил для бабушки с дедушкой настоящий «концерт». Телеведущая также написала, что из-за продолжительной самоизоляции ей и самой хочется «к маме с папой на ручки, хоть ей скоро будет 30 лет».

Напомним, Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым, экс-вокалистом группы Smash, воспитывает сына и продолжает карьеру ведущей. Она работает на одном из российских федеральных каналов и ведет собственное шоу на YouTube. Ранее телезвезда во время одного из интервью задалась вопросом, что делают сами женщины, чтобы их не били их мужья. Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Несколько крупных брендов разорвали с ней рекламные контракты. Тодоренко несколько раз приносила извинения за свои слова, а позднее разместила в YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?».