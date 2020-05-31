Брутер объяснил, почему Трамп «нападает» на ультраправые организации» на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп в своих высказываниях часто демонстрирует взгляды, близкие тем, что проповедовал Бенито Муссолини. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал угрозу американского лидера, прозвучавшую а адрес ультралевой организации «Антифа». Хозяин Белого дома предложил признать ее террористической. Заявление, как отмечает издание The Guardian, сделано на фоне подготовки к политической демонстрации в городе Портленд, которая может стать крупнейшей в США за последние месяцы. При этом местные власти опасаются, что митинг перерастет в провокации и акции насилия.

«Думаю, «Антифа» очень хочет иметь отношение к этой демонстрации и «примазаться» к митингующим, — сказал Брутер. — Однако не стоит переоценивать влиятельность никак до этого не показывавшей себя организации. Да, сейчас ситуация меняется, но вряд ли «Антифа» стоит за всеми массовыми акциями в США. Они пытаются чем-то управлять и руководить, но слишком многое происходит стихийно и организовывается исключительно на местном уровне — никакой общенациональной структуры, которая стояла бы за протестами, просто не существует».

Политолог усомнился в том, что демонстрация в Портленде, население которого составляет всего 1 миллион 300 тысяч человек, может стать «крупнейшей в США», как то обещает The Guardian. Однако по местным меркам она может стать довольно внушительной — и, учитывая, что штат Мэн (частью которого является Портленд) относится к штатам Новой Англии, где сильны антиправые настроения, неизвестно, во что это может вылиться.

«Вместе с тем Трамп не случайно нападает на ультралевые организации, — продолжил эксперт. — Дело в том, что по своей идеологии американский президент мало чем отличается от фашиста, хотя в самих Штатах фашизма официально не существует. Но взгляды всегда подстраиваются под окружающую среду: смею заверить, что нацисты, пришедшие к власти в Германии в 1933 году, сильно отличались от тех, что начали войну в 1939».

Собеседник ФАН убежден, что, если бы власть Трампа «была устоявшейся», а сам он на следующий свой президентский срок въехал бы в Белый дом на бронетранспортере, то вел бы себя американский лидер совсем по-иному, нежели сейчас.

«Уже даже теперь видно, что его поведение несколько отличается от того, что он демонстрировал в начале своего срока, — отметил Брутер. — Поэтому о взглядах Трампа можно говорить только применительно к ситуации: иногда позволено больше, а иногда — меньше».

Что же касается истории с грядущим запретом «Антифа», то здесь, по мнению политолога, президенту США просто нужно назначить виноватого в тех или иных бедах — не может же он признать экстремистской организацией Демократическую партию!