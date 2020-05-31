Иран решил не отправлять в Киев «черные ящики» сбитого Boeing Украины

Тегеран, 31 мая. Власти Ирана отказались от решения отправить на Украину бортовые самописцы самолета Boeing-737, который был по ошибке сбит в январе 2020 года. Об этом сообщило местное информационное агентство ISNA.

По данным издания, Иран принял соответствующее решение из-за задержки ответа украинской стороны на предложения Ирана. Отмечается, что скорее всего «черные ящики» будут отправлены на экспертизу во Францию. Ранее в марте официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде отмечал, что бортовые самописцы могут быть переданы либо Киеву, либо Парижу.

Напомним, выполнявший рейс из Тегерана в Киев украинский Boing-737 был по ошибке сбит иранским ПВО 8 января. На борту лайнера находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров из ряда государств, в том числе Украины, Ирана, Канады и Афганистана. Все люди, находившиеся в самолете, погибли. Многие эксперты считают, что в произошедшем виноваты США, поскольку до этого ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

Спецоперация была предпринята военными США по приказу президента страны Дональда Трампа. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Парламент Ирака также потребовал от США вывести военный контингент из страны, в Вашингтоне это требование проигнорировали.