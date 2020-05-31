Экипаж Crew Dragon успешно перешел на МКС

Вашингтон, 31 мая. Экипаж корабля Crew Dragon частной космической компании SpaceX перешел на Международную космическую станцию (МКС).

Установив в шлюзовом отсеке необходимые показатели давления, командир МКС Крис Кэссиди открыл люки, после чего экипаж Crew Dragon начал переход на станцию. Первым корабль покинул астронавт Боб Бенкен, а за ним на МКС перешел командир космического судна Даг Херли. На борту МКС американских астронавтов встречали также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, работающие в космосе с апреля. Экипажи планируют организовать церемонию приветствия.

Астронавты, прибывшие на Crew Dragon, будут находиться на МКС около трех-четырех месяцев. Сроки их возвращения на Землю пока неизвестны.

Напомним, Crew Dragon был успешно запущен с мыса Канаверал во Флориде в субботу, 30 мая. Корабль состыковался с МКС в автоматическом режиме 31 мая в 17.17 по московскому времени.