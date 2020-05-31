Мисмари опроверг вмешательство ВС РФ в Ливии

Бенгази, 31 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари в рамках передачи «Аль-Биляд» арабского телеканала 218 TV рассказал о ситуации на линии фронта.

«Отступление с западных районов Триполи было связано с перебоями в системе поставок и сообщения с этим регионом, поэтому мы вывели управление базой и всю основную технику из Аль-Ватыи. Передислокация на фронтовых линиях на юге Триполи на два-три километра было связано с празднованием Ураза-Байрам, однако с пятницы мы ведем ожесточенную борьбу с боевиками и продвигаемся вперед по нескольким фронтам», — начал Ахмад Мисмари.

Он отметил, что при этом основной поддержкой сил Ливийской национальной армии с 2014 года была и остается поддержка народа. По словам Мисмари, ЛНА при этом использует старую технику — в прошлом Ливия закупала много оружия, и с тех пор осталось много нетронутых складов.

Генерал-майор опроверг заявления западной прессы о военной помощи России, отметив, что если бы Вооруженные силы РФ вмешались в ливийский конфликт, это произошло бы на официальном уровне, как было в Сирии. Чего нельзя сказать о так называемом Правительстве национального согласия (ПНС), сотрудничающего с Турцией в сфере нелегальных поставок оружия и наемников в обход эмбарго ООН от 2011 года. Мисмари утверждает, что ЛНА на протяжении длительного времени наблюдает переброску оружия с запада Ливии на юго-запад для поддержки радикальных групп со стороны ПНС и Турции.

Ранее Ахмад Мисмари неоднократно опровергал присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии.

В условиях закрытия нефтяных установок и скважин в стране на территории, подконтрольной боевикам режима Файеза Сарраджа, официальный представитель ЛНА заверил, что армию фельдмаршала Хафтара это не волнует, как и закрытие портов. Он отметил, что эта мера была осуществлена не вооруженными силами, а племенами и нефтяными компаниями.

«Главное командование» не обращалось к племенам и не призывало их закрыть нефть, но этот процесс является «племенным». Племена организовали комитет для подготовки этого процесса и можно связаться с ними напрямую. Перечисленные причины являются реалистичными, поскольку нефть экспортируется, и за прошедший период было достигнуто значительное восстановление экспорта», — резюмировал Мисмари.

Он акцентировал внимание на том, что при этом доходы шли не на оплату услуг, заработную плату или какие-либо потребности граждан, а на сирийских наемников и оружие из Турции, Катара и других стран. Генерал-майор ЛНА убежден, что таким образом деньги простых ливийцев идут на убийство ливийского народа.

Напомним, Турция продолжает снабжать террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и наемниками в обход всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине. Вместе с этим президент Турции не беспокоится о том, что таким образом нарушает оружейное эмбарго ООН и действует вразрез с европейской миссией IRINI, будучи ослепленным идеей о возрождении неоосманизма.