Дочь Пугачевой и Галкина умилила фанатов игрой в телеведущую

Москва, 31 мая. Юморист Максим Галкин продолжает на самоизоляции развлекаться съемкой роликов домашнего быта. В этот раз артист показал подписчикам в Instagram, как дети Лиза и Гарри играют в телевизор.

Елизавета исполнила роль телеведущей международного канала. Девочка спряталась за стеклянную дверь, имитируя изображение в экране телевизора. Ее брат тем временем исполнял амплуа зрителя, вооружившись пультом.

«Домашнее ТВ. Телеканал «Кладовка. Международный», спецкорреспондент Лиза Галкина», — озаглавил ролик Галкин.

В определенный момент в игру вмешивалась Алла Пугачева, попросившая своего сына «переключить на итальянский». В ответ Лиза попыталась изобразить итальянскую речь, пародируя знаменитый шлягер Тото Кутуньо «L'Italiano». После этого в ход пошли французская и английская «программы».

Оригинальная игра детей звездной пары умилила фанатов. В комментариях поклонники оставили многочисленные комплименты.

«Ну какая умничка!», «Как мне нравится ваша доченька! Я просто балдею от нее!», «Ахахаха, прелесть какая! Песней Тото Кутуньо убила наповал. Ну откуда, откуда она это знает?», «Лиза говорит на всех языках , какая молодчинка», — отметили фолловеры.

Ранее Галкин показал поклонникам видео с Пугачевой, прогуливающейся возле дома. Примадонна демонстрирует отличное настроение и хорошую физическую форму, передает «Культуромания».