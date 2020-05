События в Ираке 31 мая: массовые нападения ИГ, операция в Салах эд-Дине и протесты в Басре

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об обстановке, сложившейся в Ираке к вечеру 31 мая и подводит итоги за сутки.

Боец «Хашд Шааби» Ахмад Флейх ан-Нашимави был убит в результате нападения боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) на позиции 41-й бригады ХШ («Асаиб Ахль аль-Хакк») в населенном пункте Телль аз-Захаб под городом Балад, расположенном на стыке провинций Багдад и Салах эд-Дин. Нападение террористов было отражено.

В провинции Анбар боевики ИГ напали на казармы правительственных сил в округе Рава — пять военнослужащих было убито, несколько было ранено.

Под Аль-Мухаммади в округе Хит боевики выстрелили по зданию правительственных войск из РПГ-7 — есть погибшие и пострадавшие.

На западе округа Ана провинции Анбар боевики напали на подразделение Федеральной полиции — в 23-м батальоне ФП отчитались об отраженной атаке. Два сотрудника полиции было ранено.

Исполняющий обязанности начальника штаба «Хашд Шааби» Аднан Ибрагим аль-Басри заявил о подготовке масштабной операции в зоне активности боевиков ИГ — провинциях Анбар, Дияла, Киркук и Салах эд-Дин.

В районе населенного пункта Мутассим под городом Самарра в провинции Салах эд-Дин боевики ИГ напали на полицейский патруль — один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Оперативное командование «Самарра» официально заявило о деблокировании нескольких дорог в провинции к востоку от реки Рассаси на участке 100-150 м2. Операция была проведена в два этапа — в первом участвовали регулярные подразделения ВС Ирака, во втором — подразделения Федеральной полиции. Было уничтожено 7 убежищ боевиков ИГ, где было обмундирование и продукты питания. Обезврежено 23 СВУ, взорвано несколько окопов и тоннелей. 12 человек задержано по подозрению в связях с ИГ.

Отдельно от них действовали отряды «Хашд Шааби», которые отчитались об уничтожении четырёх убежищ боевиков ИГ к западу от города Самарра, а также отражении наступления к югу от Тикрита. Один сотрудник Федеральной полиции был убит.

В провинции Дияла произошло землетрясение шкалой 3,5 балла.

«Ячейка соколов разведки» — медиакрыло Управления военной разведки Ирака — объявило об аресте эмира так называемой «Исламской полиции» ИГ, которого обвиняют в вооружённых нападениях и проведении операций в провинции Басра. Разведгруппа Управления вместе с силами городского отделения задержала эмира в центре города Басра.

В Басре впервые за два месяца начались массовые протесты перед зданием управления полиции — требовали отпустить активиста Джаббара Али. В соцсетях даже запустили кампанию #Свобода_Джаббару_Али.

Release (Jabbar Ali) the brave, peaceful, protester from basra governorate. Criminality of Basra governor with Rashid Filiah, must be ended and punished them. #الحريه_لجبار_علي pic.twitter.com/6hgtjefAwx

Джаббара Али называют «обычным мирным протестующим», хотя на самом деле он является одним из лидеров протеста. Более того, в офисе губернатора утверждают, что ордер на арест активиста был выписан ещё в октябре прошлого года.

Hundreds of demonstrators in #Basra heading towards the police headquarters to protest against arrest of the activist Jabbar Ali, It might be a spark for the return of #Iraqi protests again! pic.twitter.com/kmRuGgRK4g