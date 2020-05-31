Лоза посоветовал жалующимся на безденежье артистам разгружать вагоны

Москва, 31 мая. Известный советский и российский певец, поэт и композитор Юрий Лоза посоветовал звездам отечественной эстрады, которые жалуются на финансовые трудности из-за коронавируса, идти работать курьерами или таксистами.

По словам исполнителя, звезды могут решить проблемы с деньгами, если на время сменят профессию. Он добавил, что даже у самых известных артистов финансовое положение ухудшилось из-за пандемии, и сравнил нынешнее время с Великой депрессией, когда все «пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно», — сказал Лоза.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. На эту жалобу отреагировал певец и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем Instagram-аккаунте он предложил «скинуться» продюсеру на еду. Григорий Лепс также ответил на заявление Пригожина и напомнил о войне.