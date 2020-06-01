Сирия, 1 июня. Два человека погибли в результате взрыва в городе Идлиб. Террористы ИГ1* заявили о вылазках в провинциях Хомс и Ракка. Курдские боевики возобновили аресты молодых людей в Хасаке с целью насильственной вербовки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ликвидировали следы военного присутствия террористов в пригородах Алеппо; обменивались ударами с боевиками в южной части Идлиба; обследовали местность в Сирийской пустыне в Западном Дейр-эз-Зоре; готовятся к спецоперации в западной части Даръа.

«Исламское государство»1: обвинялось в организации взрыва в городе Джейдет Акидат в Дейр-эз-Зоре; заявило о вылазках в провинциях Хомс и Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в поджоге посевов в Идлибской зоне деэскалации.

Протурецкие силы: лишились двух своих боевиков в результате нападения неизвестных у города Ар-Раи на северо-востоке Алеппо; возобновили обстрелы позиций SDF**** на севере Ракки; обстреляли подконтрольные курдским бандгруппам территории в районе Тель-Рифата в Алеппо.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в минировании автомобиля в северной части Ракки; арестовали несколько молодых людей с целью насильственной вербовки на юге Хасаки.

Международная коалиция: задействовала авиацию в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Провинция Алеппо

В окрестностях Алеппо накануне состоялся еще один этап работ по зачистке местности. Саперы Сирийской Арабской Армии (САА) ликвидировали следы военного присутствия террористов в пригородах Ар-Рашидин и Лерамун в период с 10.00 до 14.00.

В населенном пункте Ар-Раи в северо-восточной части провинции произошло убийство двух протурецких боевиков. Согласно данным новостного портала Al Nour, нападение было совершено группой неизвестных вооруженных лиц. В организации налета подозреваются члены курдского формирования «Силы освобождения Африна».

В северной части региона возобновились обстрелы со стороны союзников Турции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что под огнем оказались города Тель-Рифат и Шейх Исса. О возможных жертвах среди местных жителей все еще ничего неизвестно.

Провинция Хомс

В минувшие сутки террористы «Исламского государства» заявили о нападении на колонну солдат Сирийской Арабской Армии (САА) и проасадовских бойцов в пустыне Бадия аш-Шам к западу от города Ас-Сухна. Сообщалось, что боевики активировали СВУ на маршруте следования колонны, а затем открыли по военнослужащим огонь.

Предполагается, что вылазка была совершена джихадистами ИГ, скрывающимися на оккупированной США территории на юге провинции. Напомним, ранее пленные террористы не раз заявляли о том, что прошли обучение на американской базе «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

Юго-восточнее Дейр-эз-Зора в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) прогремел взрыв. Интернет-портал Al Nour передавал, что сработало СВУ, заложенное в автомобиле курдских боевиков. Это привело к ранению нескольких членов формирования, а также ряда гражданских лиц. Кроме того, налет неизвестных произошел вблизи города Аль-Бусейра. Нападавшие в масках застрелили курдского боевика у блокпоста SDF, еще один член формирования был ранен. Предполагается, что к обеим вылазкам имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Джейдет Акидат.

Позднее в восточных районах провинции были замечены вертолеты ВВС международной коалиции во главе с США. Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщал, что целью предпринятых вылетов стал поиск укрытий подпольных групп ИГИЛ1.

Между тем сирийские военные и их союзники продолжили обследовать местность пустыни Бадия аш-Шам на западе провинции. В рейдах приняли участие бойцы ополченческого формирования Национальные силы обороны****** (NDF).

Провинция Даръа

В Даръа произошло нападение на одного из боевиков, примирившихся с властями еще во время освободительной операции «Базальт». Согласно данным военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), неизвестные застрелили сирийца неподалеку от города Джиллин. Ни одно из антиправительственных формирований не взяло на себя ответственность за организацию вылазки.

Поступали данные о готовящейся спецоперации Сирийской Арабской Армии (САА) в западной части провинции. Twitter-канал (mohmad_rasheed) заявлял о том, что в скором времени сирийские подразделения приступят к зачистке города Тафас, в котором скрываются боевики, осуществляющие подпольную террористическую деятельность.

Провинция Идлиб

На юге провинции вновь фиксировались перестрелки на линии соприкосновения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков антиправительственных бандформирований. Как передавал медиапортал Aleppo Media Center, противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Дейр Сунбуль и Бенин. Никакой информации о последствиях взаимных обстрелов все еще не поступало.

Позднее стало известно о пожарах в контролируемых силами САР районах. По данным Twitter-канала (mohmad_rasheed), загорелись сельскохозяйственные угодья между населенными пунктами Хан ас-Сунбуль и Маарет ан-Насан. В поджоге обвинялись члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Во второй половине дня появились сообщения о взрыве в административном центре региона. Военный источник в Twitter (ufuk_sy) сообщил, что детонировал газовый баллон, установленный в одном из магазинов. Взрыв обернулся гибелью двух гражданских лиц, и ранением еще трех человек, включая ребенка.

Провинция Ракка

В первой половине дня поступала информация о детонации заминированного автомобиля в поселении Аль-Местриха юго-восточнее города Тель-Абьяд. В результате были убиты как минимум пять мирных жителей, о чем заявлял Twitter-канал (AleppoAMC). В организации взрыва подозреваются курдские боевики.

Этот инцидент повлек за собой возобновление обстрелов со стороны союзников Турции. Под ударом оказались позиции SDF в районе города Айн-Исса. О последствиях атаки до сих пор ничего неизвестно.

В свою очередь «Демократические силы Сирии» (SDF) пережили нападение неизвестных в административном центре провинции. Кроме того, один из курдских боевиков был ранен при взрыве СВУ к северу от Ракки.

Во второй половине дня стало известно о том, что к юго-западу от Тель-Абьяда, в деревне Суфьян, был похищен мальчик. Родственникам ребенка пока не поступало никаких требований о выкупе.

Провинция Хасака

Курдские боевики возобновили аресты гражданских лиц в Хасаке с целью их насильственной вербовки. Информационный портал Al Nour передавал, что несколько молодых людей задержали в небольшом поселении к северу от города Аш-Шаддади. Всех их принудительно направили в тренировочные лагеря «Демократических сил Сирии» (SDF) для прохождения спецподготовки.

Сообщалось о вылетах ВВС коалиции США над административным центром провинции. С какой целью в данном районе была задействована авиация, пока неизвестно.

Минобороны Турции заявило о нейтрализации двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в зоне операции «Источник мира». Отмечалось, что курдские боевики пытались пробраться на контролируемые союзниками Турции территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.