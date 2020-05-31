Турция стремится изгнать сирийцев с помощью криминала и беззакония

Деятельность криминальных группировок, контрабандистов и похитителей людей процветает на оккупированной Турцией территории Северной Сирии. По данным Воздушной разведки Сирии, турецкая администрация не предпринимает никаких шагов для того, чтобы прекратить разгул преступности — и это не случайно. О том, зачем Турции «криминальный пояс» на севере Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Источник криминала

По данным сирийской разведки, количество тяжких преступлений, таких, как убийства и изнасилования, в малонаселенной зоне операции «Источник мира» постепенно растет. Если за апрель 2020 года там было зафиксировано 97 таких случаев, то в мае — уже 104. Жертвами нападений преступников становятся и местные жители, и перемещенные турками лица из других районов Сирии — как курды, так и арабы.

При этом Турция в течение четырех лет продолжает настаивать на том, что ввела войска на территорию Сирии «для обеспечения безопасности приграничных с Сирией районов», а также для нормализации обстановки в занятых сирийских регионах.

Попытки местных жителей самостоятельно защитить свою жизнь и имущество не встречают поддержки со стороны оккупационных властей — турецкое военное руководство не принимает участия в расследовании преступлений и способствует их сокрытию. Это не удивительно — адекватное расследование поставило бы под удар связанные с Турцией группировки «Сирийской национальной армии», ведь получившие поддержку от Анкары боевики являются основным источником криминала на оккупированных территориях.

Рай для контрабандиста

Примеров очень много — например, деятельность полевого командира группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» Абу Али Саджу, который помог Турции набрать тысячи сирийских боевиков для участия в конфликте на территории Ливии.

Преданный сирийский сторонник турецкого президента Эрдогана не только глубоко погружен в криминальный мир контрабанды и наркоторговли, но и связан с террористами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ), которым он сначала помогал попасть в Сирию, а после разгрома ИГИЛ1 — выбраться из страны. По дороге многие боевики ИГИЛ осели в протурецких группировках, усугубляя криминогенную картину в регионе.

Перестрелки на улицах

Оказав важные услуги и получив покровительство Анкары, Абу Али Саджу и главари других террористических группировок в Северной Сирии — таких как «Султан Сулейман Шах», «Дивизия Султан Мурад», «Дивизия Аль-Хамза», — получили возможность навести в регионе свои порядки. Новостные ленты в кантоне Африн пестрят сообщениями о массовых похищениях и убийствах — в некоторых селах боевики уводили по 20–30 человек за раз. Судьба большинства из них неизвестна. Жертвами протурецких группировок в первую очередь становится курдское население — а вот сирийских туркоманов не трогают, за этим зорко следят ВС Турции и кураторы из турецкой разведки MIT.

Прикрываясь идеями «джихада» и «освобождения Сирии», протурецкие бандформирования постоянно конфликтуют друг с другом за сферы влияния. Недавним ярким примером стало побоище в Африне, в котором сошлись боевики «Дивизии аль-Хамза» и «Джейш аль-Ислам». Наглое поведение боевиков «Аль-Хамза», которые вломились в местный магазин, пытаясь взять товары «в долг», привело к многочасовым боям с конкурентами, которые «держали» этот район. В итоге штаб группировки оказался сожжен, а турецкой жандармерии удалось прекратить столкновения.

Цель и стратегия Анкары

По мнению политолога Владимира Шаповалова, Турция совершенно сознательно не препятствует разгулу бандитизма и насилия на оккупированных территориях — это часть целенаправленной стратегии Анкары.

«Турция незаконно оккупирует часть территории Сирии и использует их в своих интересах, и у Анкары нет совершенно никакого интереса в том, чтобы налаживать здесь нормальную жизнь, — указал Шаповалов, — восстанавливать экономику, или рассматривать местных жителей как людей, которые должны получать защиту и безопасность. Рост криминала говорит о том, что для Турции, по сути, важны эти территории как плацдарм для дальнейших завоеваний».

На захваченной территории Турция способствует в первую очередь перераспределению имущества и жилья, которые насильно изымаются у «неблагонадежного» населения и передаются «нужным людям».

Нужные земли, ненужные люди

«Турция опирается на общину туркоманов, традиционно проживающих на этой территории, и черпает из этой общины боевиков для протурецких отрядов, — а вот арабское и тем более курдское население Анкара не рассматривает в качестве своих союзников и партнеров, — указал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей. Боевиков в регионе Турция рассматривает в качестве своей опоры и предоставляет им возможность творить все, что они хотят — нападения, убийства, грабежи».

Действия Турции на севере Сирии говорят о целенаправленной демографической политике.

«Эти территории Анкара рассматривает в качестве своей законной добычи — они (турки. — Прим. ФАН) никогда не скрывали своих стремлений приобрести, захватить и включить в состав Турции территории Северной Сирии. Арабское и курдское население здесь воспринимается как враждебная среда, помеха этим планам — потому и попустительство в отношении банд боевиков. Вероятно, Турция может даже в какой-то степени стимулировать и руководить этими действиями — им важно очистить эти территории от местных жителей, — предположил Владимир Шаповалов. Фактически это стратегия выдавливания и депортации местного населения из Северной Сирии. В результате получится буферная зона, в которой будут находиться турецкие войска, небольшая туркоманская община, близкая Анкаре в этническом и идеологическом отношении, и, возможно, сюда же будут переселять некоторое количество турецких граждан — если позиции Турции здесь укрепятся, и она сможет аннексировать эти территории у Сирии. Участь же местных жителей незавидна — для турецкого государства они не представляют ценности, наоборот, важно, чтобы их было как можно меньше».

1 Организация запрещена на территории РФ.