Дерматолог дала советы по уходу за кожей при ношении масок и перчаток

Москва, 31 мая. Перчатки из латекса чаще других вызывают аллергию во время ношения. Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова дала советы по уходу за кожей при использовании масок и перчаток во время пандемии коронавируса.

Специалист отметила, что необходимо создавать собственную защиту коже и повышать ее водно-липидный баланс, который создает барьер для разного рода грибков. Для этих целей подойдут увлажняющие кремы, потому что люди регулярно моют руки и протирают их санитайзерами. Для сухой кожи подойдет питательный крем.

«Более жирный, если плотная, с большим количеством кожного сала, — легкий, водянистый, можно гелеобразный», — сказала дерматолог.

Она отметила, что если на лице появляется раздражение после ношения защитной маски, то нужно применять крема для раздраженной кожи. Содержащийся в их составе цинк позволяет предотвратить развитие дерматита.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4414 человек.