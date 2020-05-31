ItaMilRadar зафиксировал повышенную активность ВВС Турции над Средиземным морем и Ливией

Рим, 31 мая. Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции проявили существенную активность над акваториями Средиземного и Эгейского морей, а также вблизи побережья Ливии в течение последнего месяца. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию полетов военной авиации в Средиземноморском регионе ItaMilRadar.

Контрабандные рейсы

Так, согласно информации с веб-ресурса по контролю за военным авиасообщением, военно-транспортные самолеты Lockheed C-130E Hercules ВВС Турции совершили в мае не менее девяти рейсов из Стамбула в ливийскую столицу – Триполи – и расположенный восточнее город Мисурата, которые оккупированы боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Наибольшая активность этих летающих машин пришлась на конец мая — в период с 20 по 29 число эти транспортники активно перевозили грузы с турецкой территории в захваченные террористическими группировками Файеза Сарраджа города.

Грузоподъемность этих самолетов достигает 18 955 кг. Стоит отметить, что ItaMilRadar не располагает информацией о характере перевозимых в Ливию грузов на военно-транспортных Lockheed C-130E, принадлежащих Турции. Тем не менее очевидно, что таким образом турецкие власти снабжают незаконные вооруженные формирования ПНС Ливии оружием, боеприпасами и современной боевой техникой. Часть этой контрабанды оплачивается Катаром, который, как и Анкара, активно поддерживает марионеточное триполитанское «правительство». Не стоит забывать, что перевозка любых типов вооружений в североафриканскую страну запрещена с 2011 года в соответствии с эмбарго Организации Объединенных Наций, в связи с чем такие рейсы являются незаконными.

Сирийские «туристы»

Кроме того, Lockheed C-130E могут использоваться Турцией для переброски в Ливию сотен сирийских террористов-наемников для пополнения живой силой рядов бандформирований ПНС. В таком случае это противоречит резолюции Совбеза ООН и подрывает инициативы международного сообщества по мирному политическому урегулированию затяжного ливийского кризиса. Анкара пытается скрывать такого рода «помощь», оказываемую бандитам в Триполи, несмотря на то, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в конце минувшего года официально заключил преступное соглашение с главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем о якобы военном сотрудничестве.

Разведывательная активность Турции

Также сервис по контролю за военными авиаперелетами над Средиземным морем неоднократно фиксировал полеты воздушных судов ВВС Турции несколько иного предназначения, а именно — самолетов раннего предупреждения и управления Boeing E-7T. Эти специализированные машины пролетали 13 мая этого года над акваторией Эгейского моря в районе, расположенном между турецкой территорией и Грецией, а также над центральной частью Средиземноморья 31 мая. Вместо вращающейся антенны, как у Boeing E-3, Sentry имеют фиксированную, активную электронную сканирующую антенну радара. По имеющимся данным, Анкара располагает четырьмя самолетами этого типа.

Беспилотные убийцы

Еще сервис ItaMilRadar сообщал о фиксации полета двух турецких беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar TB2, которые были замечены курсирующими вблизи греческого побережья Эгейского моря. Именно эти беспилотники Турция продолжает поставлять контрабандными маршрутами в Ливию. Только за май ударные БПЛА Bayraktar TB2 совершили по меньшей мере шесть нападений на военную базу Аль-Ватыя, нарушив при этом гуманитарное перемирие, которое было объявлено командованием Ливийской национальной армии (ЛНА) в одностороннем порядке на период священного для мусульман месяца Рамадан.

Также эти дроны уничтожили несколько гражданских транспортных средств на разных направлениях от Триполи. БПЛА Турции несут огромную опасность прежде всего для мирного ливийского населения, впрочем, силам противовоздушной обороны ЛНА удалось сбить не менее 4 таких беспилотников в окрестностях авиабазы Аль-Ватыя. В начале текущего месяца несколько турецких Bayraktar TB2 были замечены вылетающими с тунисской авиационной базы «Армада» в направлении Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что Анкара намеревается разместить на захваченной боевиками и сирийскими террористами-наемниками ПНС Ливии базе Аль-Ватыя турецкую военную технику, в том числе ударные БПЛА Bayraktar TB2.