Донбасс, 31 мая. Украинские силовики обстреляли блокпост в ЛНР. Киев готовит провокации под Луганском с применением артиллерийских установок. Сводные отряды СБУ хватают недовольных военными ВСУ местных жителей и обвиняют их в сепаратизме. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Восемь мин калибром 120 мм выпустили украинские вооруженные формирования по поселку Спартак на севере Донецка. На этом удары по территории Донецкой Народной Республики в минувшие сутки прекратились. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано, но защитники ЛНР рассказали о провокации украинских силовиков из 30-й отдельной механизированной бригады, которую последние совершили сутками ранее, 29 мая.

Военнослужащие ВСУ обстреляли блокпост луганского армейского корпуса в Молодежном в тот момент, когда к нему подъехал патрульный автомобиль ОБСЕ. По счастливой случайности жертв и пострадавших не было, но украинская сторона прекрасно знала, что в зоне поражения окажутся иностранные наблюдатели, поскольку их автомобиль незадолго до этого пересек временный блокпост ВСУ в Золотом-2 и двигался в сторону Молодежного. Таким образом, украинцы целенаправленно вели обстрел луганчан, зная, что в районе находятся иностранные наблюдатели.

В Луганске пообещали противнику «соизмеримый ответ» на обстрелы

Еще одна провокация, по данным луганской разведки, готовится командованием оперативно-тактической группировки «Север» с участием спецназа 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ и корректировщиков артиллерийского огня, прошедших подготовку в 184-м Учебном центре армии Украины во Львовской области.

Согласно замыслу киевских «стратегов», артиллерия 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины должна будет отработать по жилым районам ЛНР с целью провокации ответного огня. Корректировать огонь артиллерии будут два расчета беспилотных летательных аппаратов. Они же будут снимать с беспилотников обстрелы, чтобы впоследствии предоставить украинской и мировой общественности «доказательства агрессии» противоположной стороны.

Несмотря на раскрытый замысел, в Луганске все же полагают, что противник может попытаться осуществить задуманное. В связи с этим в управлении Народной милиции ЛНР предупредили ВСУ о том, что ни один обстрел не останется безнаказанным и вооруженные силы республики непременно дадут адекватный и соизмеримый ответ на любые обстрелы.

Местные жители недовольны присутствием ВСУ на своих территориях

Разведка дончан сообщает о работе в Донецкой области представителей Службы безопасности Украины и Центра военно-гражданского сотрудничества штаба силовой операции. Спецслужбы ведут с населением подконтрольных территорий так называемую разъяснительную работу. На самом деле сводные отряды перечисленных выше ведомств проводят выявление недовольных украинскими военными местных жителей. В дальнейшем их на бумаге превращают в «республиканскую агентуру» и угрожают тюремными сроками за сепаратизм.

И в этом смысле украинским властям, а тем более военным, есть чего бояться. Ведь градус недовольства людей своими «защитниками» неустанно растет. И тому есть причины. К примеру, недавно через населенный пункт Зачатовка Донецкой области украинские войска перемещали колонну тяжелой техники. Гусеничные машины испортили в поселке чуть ли не единственную нормальную дорогу общего пользования. В этот же момент при перемещении техники с целью прикрытия маневров украинские силовики использовали комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Результатом стало полное отсутствие сотовой связи в населенном пункте, что не позволило своевременно вызвать скорую помощь 75-летней женщине. Пенсионерка скончалась от сердечного приступа, так и не сумев вызвать врачей. Этот и аналогичные случаи настраивают людей против «освободителей», что выливается в периодические избиения военнослужащих местными жителями. Нередки случаи установки гражданскими взрывчатых закладок для «воинов света».