Сирия, 31 мая. Фермер подорвался на мине, оставленной террористами, в северной части Хамы. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации двух членов РПК в зоне операции «Источник мира». Неизвестные напали на боевиков SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдских боевиков у города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: обвиняются в поджоге жилых домов западнее Тель-Тамра в Хасаке.

ВС Турции: заявили о нейтрализации двух членов РПК в зоне операции «Источник мира».

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись атаке неизвестных в Ракке.

ВС Ирака: задержали двух террористов ИГ1 в провинции Киркук.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил о еще одном нападении неизвестных в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Вылазка имела место в районе города Аль-Бусейра. Два человека в масках на мотоцикле открыли огонь по курдским боевикам вблизи одного из контрольно-пропускных пунктов SDF. В результате один член формирования был убит, а другой ранен. В совершении вылазки обвиняются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Тем временем поступают сообщения о пожарах в сельскохозяйственных районах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), горят поля неподалеку от города Аль-Мухасан.

Провинция Ракка

На контролируемой протурецкими формированиями территории произошло похищение ребенка. Как передает информационный портал Al Nour, неизвестные забрали мальчика поблизости от его дома в деревне Суфьян, которая находится юго-западнее Тель-Абьяда. Похитители пока не предъявляли родственникам никаких требований о выкупе.

Между тем в административном центре провинции произошло нападение на курдских боевиков. Группа лиц, вооруженных автоматами, открыла огонь в районе Аль-Дурейя, в результате чего ранения получил один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хама

Информационный портал SOHR сообщает о том, что один из мирных жителей подорвался на мине в северной части Хамы. Взрыв произошел в городе Керназ. Жертвой инцидента стал местный фермер, занимавшийся сбором урожая на полях. Ему удалось выжить. Предполагается, что СВУ было установлено боевиками вооруженной оппозиции еще во время оккупации данной территории. Напомним, эти районы перешли под контроль Сирийской Арабской Армии (САА) около года назад.

Провинция Хасака

Протурецкие боевики не перестают притеснять коренное население в оккупированных районах на севере Хасаки. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что члены поддерживаемых Анкарой бандгрупп осуществляют поджоги домов мирных жителей в деревнях Аль-Касимия и Райхания западнее Тель-Тамра. Предполагается, что таким образом союзники Турции стремятся выжить сирийцев из их домов. Напомним, несколько дней назад боевики также обвинялись в поджоге сельскохозяйственных культур в этом районе.

Между тем официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) заявил о предотвращении попытки курдских боевиков проникнуть в зону операции «Источник мира». Согласно данным оборонного ведомства, турецкие военнослужащие нейтрализовали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК), замеченных у линии разграничения сил.

Ирак

Иракские вооруженные силы задержали двух террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. Новостное агентство Peyama Kurd сообщает, что боевики прибыли в регион со страны Иракского Курдистана и попытались совершить налет на один из жилых домов. При себе у джихадистов находились поддельные удостоверения личности. В ближайшее время они предстанут перед судом.

1 Организация запрещена на территории РФ.