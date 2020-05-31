Трое человек погибли в Индианаполисе в ходе протестов

Москва, 31 мая. Протесты в Индианаполисе, вспыхнувшие из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими в Миннеаполисе, привели к первым жертвам.

По данным местных СМИ, в ходе беспорядков огнестрельные ранения получили пятеро человек, трое из них погибли. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов не участвовали в перестрелках.

Стихийные акции протеста в американских городах начались после кончины Флойда, задержанного по подозрению в оплате поддельным чеком. При задержании мужчина жаловался, что не может дышать, поскольку один из полицейских придавил ему шею коленом. Вскоре задержанный умер в реанимации, а в Интернете появилось видео инцидента, спровоцировавшее массовые беспорядки.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса начала применять для разгона протестующих слезоточивый газ. Правоохранители также распылили газ в лицо журналистам, одним из которых оказался корреспондент РИА Новости. Полицейские применили спецсредства, несмотря на то, что представители СМИ предъявили пресс-карты. МИД РФ резко осудил действия полиции, передает телеканал «360».