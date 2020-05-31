Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористической организацией

Москва, 31 мая. Президент США Дональд Трамп объявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. Об этом он написал в Twitter.

Ранее Трамп неоднократно обвинял движение в причастности к массовым беспорядкам.

«Соединенные Штаты Америки признают «Антифа» террористической организацией», — анонсировал американский лидер.

Массовые акции протеста вспыхнули в американских городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного в Миннеаполисе по подозрению в оплате поддельным чеком.

В Сети появилось видео задержания, на котором видно, как один из полицейских придавил шею мужчины коленом. Флойд пожаловался, что не может дышать, но патрульные проигнорировали это, в результате мужчина скончался в реанимации, передает «Вечерняя Москва».

Беспорядки в американских городах достигли такого размаха, что в ряде штатов для наведения порядка пришлось прибегнуть к использованию сил Национальной гвардии.