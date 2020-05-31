Марков призвал РФ жестче реагировать на нападения американской полиции на журналистов

Российской Федерации следует жестче реагировать на преступления, которые американские власти совершают в отношении наших граждан, не стесняя себя в выборе выражений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение российского МИД, расценившего намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого газа в глаза корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву уже после предъявления им своей пресс-карты как проявление необоснованной жестокости. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о недопустимости того, чтобы сотрудники средств массовой информации подвергались нападениям со стороны правоохранительных органов при выполнении своего служебного долга, а также о международных обязательствах по обеспечению беспрепятственной работы и безопасности и журналистов.

«Уверен, полицейский не знал, что перед ним корреспондент из России, — заверил Марков. — Не думаю, что он разбирался в этих нюансах, принимая решение распылить спрей. В Миннеаполисе сейчас насилие применяется ко всем, кто лезет, что называется, «в пекло» — а для журналистов такое поведение в порядке вещей, это, можно сказать, их работа».

По словам политолога, российскому внешнеполитическому ведомству необходимо жестче реагировать на подобного рода действия американцев.

«Нужно быть жестче, — отметил эксперт. — Представьте, что было бы, если у нас на антиправительственной демонстрации полиция применила слезоточивый газ к корреспонденту из США. Крику было бы до небес! А мы все стесняемся адекватно реагировать. Необходимо быть намного строже!»

Собеседник ФАН посоветовал МИД прямо сказать, что расизм является институционализированной практикой в Соединенных Штатах, и осудить их за это.

«Миллионы чернокожих граждан США подвергаются необоснованной сегрегации (до сих пор!), — заявил Марков. — Эта система делает их нищими, необразованными и толкает на преступления. Что же касается массового применения насилия со стороны полицейских, то оно совершенно недопустимо. Вот что должны сказать наши дипломаты! Добавить в свою риторику немного советского стиля, который в данном случае полностью себя оправдывает!».

В Соединенных Штатах, продолжил политолог, проживает 340 миллионов человек. Из них 300 миллионов живут нормально, а остальные 40 находятся в полубесправном положении — и, как правило, это «черные и латиносы».