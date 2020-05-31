Попова сообщила о связи коронавируса со свертываемостью крови

Москва, 31 мая. Течение коронавируса нового типа может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, об этом стало известно совсем недавно. Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» пояснила, что еще чуть больше месяца назад не было информации о том, как коронавирусная инфекция воздействует на организм человека в период клинических проявлений. По словам главы Роспотребнадзора, сегодня медики и вирусологи не все знают о COVID-19.

«Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — сказала Попова.

Попова также предупредила, что Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. По ее словам, процесс продолжается, он позитивный.

Информация о коронавирусе нового типа появилась в конце декабря прошлого года. Тогда в китайском городе Ухань были зафиксированы многочисленные случаи пневмонии. Об этом напоминает «Ридус». Инфекция распространилась по всему миру. В странах, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19, были приняты превентивные меры для предотвращения распространения вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса во всем мире.