Карантинная закупка. Город Пушкин (Санкт-Петербург). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Сегодня наша съемочная группа исследует город Пушкин, который располагается в составе Санкт-Петербурга. Это крупный туристический, научный, учебный и военно-промышленный центр. Включен в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО, в составе объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Мы соберем продуктовую корзину и сравним цены в трех ближайших продуктовых точках.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: