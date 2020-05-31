Киркоров устроил ремонт в детской и потратил почти миллион рублей на кровать

Москва, 31 мая. Российский певец Филипп Киркоров затеял ремонт в комнате своего сына во время самоизоляции. Певец рассказал, что профессиональным дизайнерам удалось преобразить детскую всего за несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Король отечественной поп-эстрады не скупился и преобразил комнату своего семилетнего наследника Мартина. Теперь комната его сына выполнена в светлых тонах, а посреди детской расположена большая кровать, которая обошлась Киркорову в 911 тысяч рублей.

Филипп рассказал, что Мартин всегда увлекался футболом, а его кумиром является Лионель Месси. Именно поэтому комната была украшена футбольными атрибутами и портретом любимого спортсмена сына. Заказчик остался доволен интерьером. Специалисты потратили всего 10 дней на ремонт.

По мнению подписчиков певца, детская обставлена без особых излишеств, несмотря на то, что он потратил почти миллион рублей на одну лишь кровать. Они отметили, что Киркоров обладает прекрасным вкусом и ему следует делиться своими дизайнерскими фантазиями с поклонниками.

Ранее Филипп Киркоров провел онлайн-экскурсию по своему дому. Он показал свои многочисленные гардеробные комнаты, столовую и гостиную. Киркоров заявил, что намерен распродать большую часть своих личных вещей в ближайшем будущем.