Вирусолог оценил эффективность масок с электрическим полем в борьбе с вирусами

Москва, 31 мая. Американские специалисты занимаются исследованиями, которые позволят понять, как взаимодействуют электрические поля на вирусы. В результате последних испытаний удалось определить, что такое воздействие может давать обеззараживающий эффект. Об этом сообщает портал 3dnews.ru.

Тестирование позволило дать толчок к использованию электротехнической ткани для ускорения процесса заживления. Ученые полагают, что подобную ткань можно использовать при изготовлении защитных масок. Они рассказали, что полотно с вкраплениями в виде точек из цинка и серебра способно образовывать батарею на восстановительно-окислительной реакции, которая активируется во время выдоха.

Разработку американских специалистов прокомментировал врач-вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Эксперт подтвердил, что использование электростатики действительно эффективно и губительно для вирусов, передает Nation News.

«Кстати, электростатика используется и в российских респираторах. В нетканых фильтрах, и, прежде всего, в нашем классическом «лепестке» — старом и довольно надежном респираторе», — рассказал Чепурнов.

Он объяснил, что в масках с электрическим полем вирусы не просто застревают, а задерживаются электростатическими зарядами.