Девятилетнего мальчика спустя сутки нашли в лесу под Ярославлем. ФАН-ТВ

Мальчик пропал во время прогулки в СНТ «Левцово» в минувшую субботу. Ребенка уже передали родителям.

О том, что ребенок найден, сообщил Следственный комитет России. В субботу к поискам подключились следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры. В общей сложности в поисковых мероприятиях приняли участие 180 человек.

Сейчас девятилетний ребенок вместе с семьей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время ребенка осмотрят медики.

Причины и детали произошедшего еще предстоит установить следователям.