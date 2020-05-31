Рогозин поздравил главу NASA с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС

Москва, 31 мая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и основателя американской компании SpaceX Илона Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).

Поздравление Рогозин опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы стремились к тому, чтобы это важное событие стало успешным», — написал глава Роскосмоса на английском языке.

Он также пожелал команде NASA завершить «восстановление своей национальной космической транспортной системы к МКС». Также Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска.

В субботу корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли успешно стартовал к МКС, напоминает телеканал «360». Американский космический корабль, созданный компанией SpaceX по заказу NASA, стал первым пилотируемым запуском США после десятилетнего промежутка. Прибывшие на Crew Dragon астронавты проведут на орбите до 110 дней. В воскресенье сообщалось, что Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Глава SpaceX Илон Маск после первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon вспомнил о шутке Дмитрия Рогозина, который на посту вице-премьера в 2014 году прокомментировал американские санкции против российской космической отрасли, предложив американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.