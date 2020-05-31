Полиция США арестовала 1700 человек при подавлении протестов в 22 городах

Москва, 31 мая. Американские полицейские арестовали 1700 человек, подавляя протесты в 22 городах США.

Напомним, поводом для протестов стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями 25 мая в Миннеаполисе. Один из патрульных при задержании надавил на шею коленом. Задержанный предупреждал, что ему трудно дышать, но полицейские не вняли его просьбам. Позднее мужчина скончался в реанимации, а видео задержания появилось в Интернете.

Полицейские задержали Флойда по подозрению в попытке расплатиться фальшивым чеком после звонка сотрудника магазина.

В Нью-Йорке в ходе протестов были арестованы 345 человек. При разгоне акций пострадали 33 полицейских, 47 автомобилей правоохранительных органов были повреждены или уничтожены.

Протесты в Индианаполисе сопровождаются жертвами: один человек погиб, еще трое ранены.

Власти крупных американских городов были вынуждены ввести комендантский час. В нескольких штатах для установления порядка на улицах используются силы Национальной гвардии США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспорядки в американских городах национальной трагедией. По ее словам, США присвоили себе лидерство в области прав человека, однако последние события демонстрируют обратное, передает Ura.ru.