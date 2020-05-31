Оперная певица Мади Меспле скончалась во Франции

Париж, 31 мая. Французская оперная певица Мади Меспле скончалась в возрасте 89 лет в Тулузе. Об этом в Twitter сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

По имеющейся информации, оперная певица умерла на 90-м году жизни в окружении семьи в собственной квартире, расположенной в столице региона Окситания.

Риестер написал, что Меспле обладала способностью передавать все очень точно и чувственно, а также способствовала продвижению французской культуры на мировых сценах. Певица блистала в таких постановках, как «Лакме», «Севильский цирюльник» и «Сказки Гофмана», передает телеканал RT.

«Эта великая женщина только что покинула нас», — написал министр культуры.

Мади Меспле впервые вышла на профессиональную сцену в 1953 году и завершила свой творческий путь в 1985 году. В 2011 году ей было присвоено звание командора ордена Почетного легиона. Имела высокое колоратурное сопрано. Долгое время была одной из ведущих оперных певиц своего времени во Франции. Искусствоведы называли ее преемницей Мадо Робен. Меспле было популярна не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.

Она выходила на сцену «Большого театра» в Москве, «Королевского оперного театра» в Лондоне, «Ла Скала» в Милане и «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке.