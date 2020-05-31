В Совфеде ответили на слова Трампа о создании США «величайшего оружия в истории»

Россия, в отличие от США, существует в совершенно иной парадигме: мы делаем упор не на количество оружия, а на его качество, так что сподвигнуть Кремль на новую гонку вооружений Белому дому явно не удастся. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал речь президента США Дональда Трампа, произнесенную им во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Американский лидер заявил, что скором времени у США появятся «величайшие вооружения в истории», и признался, что уже успел ознакомиться их разработками — по его словам, они настолько впечатлили его, что «он даже не может поверить в это».

«Судя по всему, речь идет новой гиперзвуковой ракете, — уверен Клинцевич. — Не сомневаюсь, что рано или поздно она у американцев появится, но им предстоит провести в этом направлении еще очень много работы. Напомню, что у России это «величайшее вооружение» уже есть, так что здесь Соединенные Штаты выступают в роли догоняющей стороны».

При этом сенатор признал успехи США в запуске корабля Crew Dragon — по его словам, это первый случай в истории, когда отправку людей в космос осуществляет коммерческая структура (SpaceX, принадлежащая миллардеру Илону Маску).

«Однако этот корабль до конца не опробован и является супердорогим, — отметил парламентарий. — Американцам еще многое предстоит в нем доработать. И в этом им не помешало бы ориентироваться на Роскосмос — его запуски космических ракет являются оптимальными с точки зрения «цена-качество».

Тем временем, добавил собеседник ФАН, нашему космическому ведомству тоже не следует стоять на месте. Он выразил надежду, что успех Crew Dragon даст толчок развитию конкуренции в этой отрасли и у нас в стране: умных и талантливых людей в России достаточно, а, учитывая тот уровень поддержки, который государство им оказывает, результаты не заставят себя ждать.