Кравчук назвал сумму, которую Украина могла получить при отказе от ядерного оружия

Киев, 31 мая. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его страна могла получить около 250 миллиардов долларов компенсации после подписания Будапештского меморандума. Об этом экс-президент украинского государства заявил в интервью Gordon.ua.

Кравчук заявил, что тактическое ядерное вооружение после подписания меморандума «ушло» в Россию.

«Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 миллиардов долларов», — сообщил он.

Бывший украинский лидер отметил, что стороны никогда не обсуждали напрямую вопрос компенсации данной суммы. По словам Кравчука, у его страны было около 46 твердотопливных ядерных боеголовок, все остальные использовали жидкое топливо и представляли серьезную угрозу для экосистемы в случае ЧП.

«Если оно разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения», — сообщил Кравчук.

Он подчеркнул, что все базировавшиеся на территории Украины ракеты были направлены на США.

Напомним, что Украина отказалась от ядерного оружия после подписания 4 декабря 1994 года Будапештского меморандума, который гарантировал государству территориальную целостность. Свои подписи под документом поставили США, Великобритания и Россия.