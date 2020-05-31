В Soha объяснили, чем могла обернуться неудачная шутка украинских моряков над катером ЧФ

Москва, 31 мая. Военнослужащие Военно-морских сил Украины решили поиздеваться над российскими моряками, но в итоге потерпели фиаско. Такую оценку инцидента в Черном море дали эксперты вьетнамского издания Soha, передает «ПолитРоссия».

Ранее в украинских СМИ появилась информация о странном поступке капитана патрульного катера «Старобельск». Украинский военнослужащий связался с ракетным катером Р-60 Черноморского флота (ЧФ) России и предложил помощь якобы в связи с задымлением. В ответ российские моряки отказались от помощи, отметив, что справятся с ситуацией самостоятельно.

Аналитики считают, что украинская сторона повела себя довольно нелепо, допустив неудачную шутку. Эксперты обратили внимание на прошлое корабля «Старобельск», который является не самым современным катером типа Island, переданным Украине Пентагоном.

«Похоже, что в Киеве считают уместным использовать американские патрульные катера для демонстрации своей мощи перед российскими военными. Однако там не учли тот факт, что их противником оказался Р-60 ВМФ РФ, который заметно превосходит Island», — говорится в материале Soha.

Российский катер несет на борту противокорабельные ракеты «Москит» и обладает иными мощными боевыми системами, которые не оставили бы шанса «Старобельску».