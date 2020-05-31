Переставшие доверять полиции украинцы создают альтернативные правоохранительные структуры

На днях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с официальным заявлением, в котором фактически признал «ряд недочетов в системе местных служб охраны порядка». По его словам, в ближайшее время представители специальных комиссий соответствующего ведомства проанализируют «вопиющие случаи нарушения закона как участниками криминальных группировок, так и полицейскими» и «сделают из этого необходимые выводы».

Независимые аналитики склонны полагать, что в свете последних скандалов, связанных с деятельностью украинской Национальной полиции в частности и МВД в целом, в работе системы ничего не изменится. Помимо прочего, десятки территориальных общественных организаций страны оставили за собой право создать собственные отряды по борьбе с организованной преступностью. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Заявление Авакова прозвучало сразу же после громких событий 29 мая в Броварах (Киевская область), когда рано утром в одном из спальных районов города около 70 человек устроили перестрелку с использованием боевых пистолетов, охотничьих ружей и даже автоматов. Согласно официальной информации, причиной инцидента стал «передел сфер влияния транспортников»: ведущие автобусные фирмы отстаивали свое право на беспрепятственную перевозку пассажиров по маршруту Бровары — Киев. Сообщается о нескольких раненых, включая случайных прохожих.

«Между Киевом и Броварами курсирует ряд маршрутных такси, которые приносят около 600 тысяч гривен заработка в день (примерно 1,7 миллиона рублей. — Прим. ФАН), — отметил министр. — Часть этих перевозок легальна, часть — нет. Эти [перевозчики] наняли бандитов, забили стрелку, которая завершилась стрельбой в жилом массиве, как в 90-е годы».

Он клятвенно пообещал общественности и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что все виновные в этих беспорядках понесут заслуженное наказание. По некоторым данным, Аваков пригрозил дисциплинарным взысканием полицейским, которые, имея оперативную информацию о планирующейся разборке, не предотвратили происшествие.

Впрочем, и сам Зеленский, и общественность ожидали от главы МВД Украины не только характеристики событий в Броварах и обещаний в данном контексте. Ранее в населенном пункте Кагарлык (Киевская область) в ночь с 23 на 24 мая патрульные полицейские жестоко избили и изнасиловали женщину, вызванную в отделение в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители применяли пытки к ее мужу, пытавшемуся защитить супругу. Как оказалось, подобную практику «стражи порядка» применяли к местным жителям на протяжении нескольких лет. В угрозах, вымогательстве, похищении людей и злоупотреблении служебным положением были обвинены сотни полицейских по всей стране.

«Я хочу знать, что происходит в [структуре МВД] вообще и что всем нам делать в дальнейшем», — резюмировал президент.

Ответ на этот вопрос попытались дать депутаты Верховной рады. Представители фракции «Голос» в украинском парламенте предложили отправить в отставку Авакова и главу Национальной полиции Игоря Клименко.

«Нужно кардинально изменить правоохранительную систему, поскольку ее начнет менять сам народ», — говорится в пояснительной записке.

Уже начал. Как стало известно корреспонденту ФАН, только за последние две недели так называемые «территориальные громады» — региональные общественные организации — сформировали до 120 отрядов самообороны (не путать с националистическими группировками).

«Целью наших отрядов является защита местного населения от преступников всех мастей, — сказал ФАН руководитель одной из таких групп, именуемой себя «сельской милицией», Петр Савостюк. — Все мужчины нашего района, способные держать в руках оружие, будут уничтожать грабителей и разбойников. Раз этого не могут сделать полицейские, которые погрязли во взятках и насилии, мы возьмем на себя функции настоящих стражей порядка».

Любопытно, что сам Савостюк параллельно имеет вполне «мирную» профессию — преподает украинский язык и литературу в небольшом селе в Черниговской области.

А в Житомирской области некий фермер даже предложил активистам свои угодья для проведения «учений по борьбе с бандитизмом».

«Если наши ребята взорвут несколько гранат в учебных сражениях с грабителями, я буду только рад, — отметил он. — Зато на всю округу пойдет слава о том, что воры и убийцы в нашем районе погибнут на месте! От полиции, которая только приезжает на места грабежей и убийств да записывает наши показания, мы больше ничего не ждем».