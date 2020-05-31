Переставшие доверять полиции украинцы создают альтернативные правоохранительные структуры

На днях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с официальным заявлением, в котором фактически признал «ряд недочетов в системе местных служб охраны порядка». По его словам, в ближайшее время представители специальных комиссий соответствующего ведомства проанализируют «вопиющие случаи нарушения закона как участниками криминальных группировок, так и полицейскими» и «сделают из этого необходимые выводы».
Независимые аналитики склонны полагать, что в свете последних скандалов, связанных с деятельностью украинской Национальной полиции в частности и МВД в целом, в работе системы ничего не изменится. Помимо прочего, десятки территориальных общественных организаций страны оставили за собой право создать собственные отряды по борьбе с организованной преступностью. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.
Заявление Авакова прозвучало сразу же после громких событий 29 мая в Броварах (Киевская область), когда рано утром в одном из спальных районов города около 70 человек устроили перестрелку с использованием боевых пистолетов, охотничьих ружей и даже автоматов. Согласно официальной информации, причиной инцидента стал «передел сфер влияния транспортников»: ведущие автобусные фирмы отстаивали свое право на беспрепятственную перевозку пассажиров по маршруту Бровары — Киев. Сообщается о нескольких раненых, включая случайных прохожих.
«Между Киевом и Броварами курсирует ряд маршрутных такси, которые приносят около 600 тысяч гривен заработка в день (примерно 1,7 миллиона рублей. — Прим. ФАН), — отметил министр. — Часть этих перевозок легальна, часть — нет. Эти [перевозчики] наняли бандитов, забили стрелку, которая завершилась стрельбой в жилом массиве, как в 90-е годы».
Он клятвенно пообещал общественности и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что все виновные в этих беспорядках понесут заслуженное наказание. По некоторым данным, Аваков пригрозил дисциплинарным взысканием полицейским, которые, имея оперативную информацию о планирующейся разборке, не предотвратили происшествие.
Впрочем, и сам Зеленский, и общественность ожидали от главы МВД Украины не только характеристики событий в Броварах и обещаний в данном контексте. Ранее в населенном пункте Кагарлык (Киевская область) в ночь с 23 на 24 мая патрульные полицейские жестоко избили и изнасиловали женщину, вызванную в отделение в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители применяли пытки к ее мужу, пытавшемуся защитить супругу. Как оказалось, подобную практику «стражи порядка» применяли к местным жителям на протяжении нескольких лет. В угрозах, вымогательстве, похищении людей и злоупотреблении служебным положением были обвинены сотни полицейских по всей стране.
«Я хочу знать, что происходит в [структуре МВД] вообще и что всем нам делать в дальнейшем», — резюмировал президент.
Ответ на этот вопрос попытались дать депутаты Верховной рады. Представители фракции «Голос» в украинском парламенте предложили отправить в отставку Авакова и главу Национальной полиции Игоря Клименко.
«Нужно кардинально изменить правоохранительную систему, поскольку ее начнет менять сам народ», — говорится в пояснительной записке.
Уже начал. Как стало известно корреспонденту ФАН, только за последние две недели так называемые «территориальные громады» — региональные общественные организации — сформировали до 120 отрядов самообороны (не путать с националистическими группировками).
«Целью наших отрядов является защита местного населения от преступников всех мастей, — сказал ФАН руководитель одной из таких групп, именуемой себя «сельской милицией», Петр Савостюк. — Все мужчины нашего района, способные держать в руках оружие, будут уничтожать грабителей и разбойников. Раз этого не могут сделать полицейские, которые погрязли во взятках и насилии, мы возьмем на себя функции настоящих стражей порядка».
Любопытно, что сам Савостюк параллельно имеет вполне «мирную» профессию — преподает украинский язык и литературу в небольшом селе в Черниговской области.
А в Житомирской области некий фермер даже предложил активистам свои угодья для проведения «учений по борьбе с бандитизмом».
«Если наши ребята взорвут несколько гранат в учебных сражениях с грабителями, я буду только рад, — отметил он. — Зато на всю округу пойдет слава о том, что воры и убийцы в нашем районе погибнут на месте! От полиции, которая только приезжает на места грабежей и убийств да записывает наши показания, мы больше ничего не ждем».
«Можно лишь предположить, что такие отряды самообороны будут расти в геометрической прогрессии, — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН юрист Виктор Барчук. — В условиях резкого обнищания населения убийства и грабежи на Украине стали обыденным явлением. При этом зачастую полиция отказывается выезжать по вызову, опасаясь напороться на хорошо вооруженных преступников. Учитывая тот факт, что те же копы нередко сами открыто нарушают закон, создание населением альтернативных правоохранительных структур является полностью оправданным».