Попова рассказала о выходе из режима ограничений по коронавирусу в РФ

Москва, 31 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Она пояснила, что процесс продолжается, он позитивный. Об этом Попова сказала в эфире телеканала «Россия-24».

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным», — заметила Анна Попова.

По ее словам, число субъектов РФ, где снижается коэффициент распространения коронавируса нового типа, каждый день увеличивается. Попова пояснила, что это свидетельствует об успешном прохождении эпидемиологической ситуации в России.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Об этом напоминает телеканал «360». 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире, пишет «Ридус». В РФ были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер.

Власти регионов приняли решение закрыть развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны. Школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Сейчас региональные власти поэтапно снимают ограничения.