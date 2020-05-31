Главные новости 31 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 31 мая.

В Сети высмеяли «поправившуюся» Наташу Королеву за снимок с певцом Шурой. Поклонники не узнали «располневшую» Королеву на опубликованном Шурой фото.

Российские пенсионеры с 1 июня начнут получать новые выплаты. Новые выплаты начнут поступать российским пенсионерам с 1 июня.

Экс-министр туризма Крыма Александр Лиев заявил о невозможности запустить Северо-Крымский канал. Бежавший в Киев крымский министр призвал продолжить водную блокаду полуострова.

Появились изменения в регламенте приема детей в начальные классы российских школ. Минпросвещения РФ рассказало о новых правилах приема первоклассников в школы.

Три человека погибли в автомобильной аварии в поселке Памяти 13 Борцов в Красноярском крае. Три человека погибли в страшном ДТП в Красноярском крае, ФАН публикует фото.

По мнению Георгия Крючкова, Украина рискует потерять еще больше территорий, провоцируя военный конфликт с Россией. В Киеве испугались реакции России из-за пролета бомбардировщиков США над Черным морем.

В ходе испытаний в Одесской области украинские крылатые ракеты «Нептун» почти одновременно уничтожили две заданные цели. Баранец пригрозил мощным ударом по Киеву в случае нападения на Крымский мост.

Кузьмин раскритиковал артистов, которые жалуются на нехватку средств из-за пандемии и просят помощи у государства. Кузьмин резко ответил артистам, пожаловавшимся на нехватку денег.

Популярная певица Наташа Королева пошутила о намерении супруга Тарзана вернуть ее бывшему возлюбленному Игорю Николаеву. Наташа Королева ответила на шутку о намерении Тарзана вернуть ее Николаеву.

Жители сирийской провинции Хасака остановили колонну военной полиции РФ и попросили военных о помощи. Остановившие российский патруль сирийцы обратились за помощью к РФ.