Дочь Александра Серова показала подаренный отцом особняк с зимним садом и бассейном

Москва, 31 мая. Дочь популярного российского артиста Александра Серова Мишель рассказала о жилье, подаренном звездным отцом.
Серов подарил дочери трехэтажный особняк с зимним садом и бассейном в честь свадьбы, а сам Серов принял решение переехать в гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от дома. В программе «Секрет на миллион» Мишель показала хоромы, в которых сейчас живет с мужем.
Уже сегодня в 20:50 на канале НТВ Смотрите передачу с моим участием Секрет на миллион. На мне джинсовый наряд @sofistrokatto ???????????????????????? P.S это как раз я готовлю драники из кабачков ???? и ещё хотела поправить уважаемых редакторов: папа живет не в гостевом домике , а в полноценном своем хозяйском доме, а мы с мужем гостим у него в другом доме (не 3х этажном, а 2-х ????) , который папа нам любезно предоставил???? Редактор специально у меня спросила сколько соток участок. Почему-то прозвучало 50 соток, хотя я говорила, что примерно 18.???? Так что не вводите пожалуйста зрителей в заблуждение, а то потом у наших дорогих зрителей складывается немного не то впечатление)) #нтв#секретнамиллион#передача#съемки#мишельсерова#александрсеров#
Общая площадь территории составляет 50 соток, на них располагаются четыре дома, гараж, автосервис, мойка, ночной клуб и даже лес. Мишель самостоятельно ведет хозяйство и не пускает посторонних на кухню. Сам Александр Серов изредка приходит на ужин к дочери. Однако в своем профиле в Instagram дочь Серова заявила, что площадь территории составляет 18 соток, а ее отец живет в своем доме, а не в гостевом.
«Мы не мешаем друг другу. У каждого своя кухня, свой холодильник, но, бывает, встречаемся утром во дворе. Если хорошая погода, я выхожу на участок и пью кофе», — рассказала Мишель.
Александр Серов ранее рассказал о тяжелом финансовом положении звезд российского шоу-бизнеса из-за эпидемии коронавируса. По его словам, к концу лета доходы всех российских звезд сократятся до минимума. Он также добавил, что на территории его земельного участка в Подмосковье есть четыре дома, в которых живут его помощники и прислуга.