Дочь Александра Серова показала подаренный отцом особняк с зимним садом и бассейном

Москва, 31 мая. Дочь популярного российского артиста Александра Серова Мишель рассказала о жилье, подаренном звездным отцом.

Серов подарил дочери трехэтажный особняк с зимним садом и бассейном в честь свадьбы, а сам Серов принял решение переехать в гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от дома. В программе «Секрет на миллион» Мишель показала хоромы, в которых сейчас живет с мужем.

Общая площадь территории составляет 50 соток, на них располагаются четыре дома, гараж, автосервис, мойка, ночной клуб и даже лес. Мишель самостоятельно ведет хозяйство и не пускает посторонних на кухню. Сам Александр Серов изредка приходит на ужин к дочери. Однако в своем профиле в Instagram дочь Серова заявила, что площадь территории составляет 18 соток, а ее отец живет в своем доме, а не в гостевом.

«Мы не мешаем друг другу. У каждого своя кухня, свой холодильник, но, бывает, встречаемся утром во дворе. Если хорошая погода, я выхожу на участок и пью кофе», — рассказала Мишель.

Александр Серов ранее рассказал о тяжелом финансовом положении звезд российского шоу-бизнеса из-за эпидемии коронавируса. По его словам, к концу лета доходы всех российских звезд сократятся до минимума. Он также добавил, что на территории его земельного участка в Подмосковье есть четыре дома, в которых живут его помощники и прислуга.