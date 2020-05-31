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Асад сменил губернаторов в пяти провинциях Сирии

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Асад сменил губернаторов в пяти провинциях Сирии

Дамаск, 31 мая. Президент Сирии Башар Асад подписал ряд указов о назначении новых губернаторов, сменив руководство в пяти провинциях страны. Об этом пишет сирийское правительственное агентство SANA.

В провинции Эс-Сувейда губернатором назначен бывший руководитель региона Кунейтра Хамам Садик Дабьят.

Во главе провинции Хомс Асад поставил экс-советника министра туризма Басама Мамдуха Барсика.

Руководителем провинции Кунейтра стал Мухаммад Тарек Зияд Кришати, пост главы региона Даръа занял Марван Ибрахим Шарбак, а провинцию Хасака возглавил Гассан Халим Халиль.

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Источник: SANA
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