Асад сменил губернаторов в пяти провинциях Сирии

Дамаск, 31 мая. Президент Сирии Башар Асад подписал ряд указов о назначении новых губернаторов, сменив руководство в пяти провинциях страны. Об этом пишет сирийское правительственное агентство SANA.

В провинции Эс-Сувейда губернатором назначен бывший руководитель региона Кунейтра Хамам Садик Дабьят.

Во главе провинции Хомс Асад поставил экс-советника министра туризма Басама Мамдуха Барсика.

Руководителем провинции Кунейтра стал Мухаммад Тарек Зияд Кришати, пост главы региона Даръа занял Марван Ибрахим Шарбак, а провинцию Хасака возглавил Гассан Халим Халиль.