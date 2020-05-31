Правительство России выделило 145 миллионов рублей на спецвыплаты волонтерам. ФАН-ТВ

Кабмин утвердил правила спецвыплат волонтерам Правительство России утвердило правила специальных выплат волонтерам во время коронавируса. Пособия предусмотрены для добровольцев, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработников, а также тех, кто добровольно взял на себя обязанность заботиться об оставшихся без помощи людей. Принял на временное проживание или под опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот. За каждого человека, которому оказывается помощь, полагается пособие в размере 12 тысяч 130 рублей. Всего же на эти цели из резервного фонда правительства выделяется более 145 млн рублей. Начисляться выплаты будут через Пенсионный фонд России, документы можно подать через портал Госуслуг до 1 октября этого года.

Дату голосования по конституции назначат позже Президент России Владимир Путин объявит новую дату общероссийского голосования по поправкам в конституцию, когда посчитает нужным, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Напомним, в начале весны глава государства принял закон «о внесении изменений в конституцию», но предусмотренные им поправки вступят в силу только в случае одобрения россиянами на голосовании. Изначально оно было назначено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса его перенесли. ВЦИОМ выяснил у россиян, какие поправки в основной закон являются наиболее важными. В пятерку важнейших вошли: доступность и качество медицинского обслуживания, социальная поддержка детей, защита природы и сохранение уникального природного многообразия страны, гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат.