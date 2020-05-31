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Голландский фотограф воссоздал лицо Наполеона

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Голландский фотограф воссоздал лицо Наполеона

Москва, 31 мая. Голландский фотограф Бас Утервайк смоделировал лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Фотограф Утервайк, использующий псевдоним Gandbrood, загрузил на сервис Art Breeder несколько портретов Наполеона, а гардероб для французского императора он позаимствовал у картины 1812 года французского художника Жака-Луи Давида. Специальная программа помогает воссоздать облик человека на основе нескольких изображений. Плоды своих стараний автор опубликовал в Twitter.

Автор фотографического изображения выразил сожаление, что пока не существует программы, которая бы «фотографизировала» одежду так же, как и лица. Это упростило бы работу и избавило от необходимости заимствовать одежду с портретов.

Бонапарт не единственный политический деятель, подлинная внешность которого не дает покоя потомкам. Отмечается, что в 2013 году группа экспертов воссоздала 3D-модель революционера Робеспьера. Специалисты использовали посмертную маску и специальные эффекты, которые были позаимствованы ими у коллег из сферы кино.

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